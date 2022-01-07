Bilaspur News: कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की जिला कार्यकारिणी घोषित

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कार्यकारिणी में बड़ी संख्या में नेताओं को जिम्मेदारीसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग बिलासपुर की जिला कार्यकारिणी को कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी मिल गई है। संगठन ने रमेश चंद कौंडल को तीसरी बार जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यकारिणी को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, हिमाचल प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति दी गई।नई कार्यकारिणी में जोगिंदर सिंह को महासचिव बनाया गया है। वहीं दौलत राम बादल, राम दयाल, कृष्णा स्वरूप, कुलदीप सिंह, भूप सिंह, छोटा राम खंगड, प्रेम लाल, श्याम लाल सहगल, जीत राम कौंडल, शंकर राम, गुरमेल सिंह, रतन लाल, कृष्णा चंद, जगदीश चंद, सुख राम, सेवा दास, सुंदर राम, नानक राम, सुख देव, हेम राज, रोशन लाल, श्याम लाल गंगड़, बीज लाल बंसल, बबल कुमार, तेज सिंह, तुलसी राम, राम शरण और अमर दीप को उपाध्यक्ष बनाया गया है।इसी तरह कृष्णु राम, इंदर सिंह, गोपाल दास, रविंद्र कुमार, सोनू देवी, रीना देवी, किशोरी लाल, राम लाल, भूरी सिंह कटवाल, रूप लाल, धनी राम, परस राम, लाल चंद, केवल कृष्ण, सुनील कुमार गांगड़, हरी राम, सुनीता देवी, निक्कू राम, एलएम दिनेश परवाना, बलवंत सिंह और फूला देवी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।कार्यकारिणी सदस्यों में छोटा राम, सोहन लाल, पवन कुमार, श्याम लाल, सर्वन कुमार, राम प्रकाश, दुर्गा राम, किशोरी लाल, राजपाल भवानी, गोपाल दत्त, सख राम, जीत राम, सुरेश कुमार, पवन कुमार, संदीप कुमार, राजपाल, प्रदीप कुमार, श्रवण सिंह, शोन्की राम, रितेश कुमार, यशपाल, मुकेश कटवाल, तरसेम लाल, माघी राम, पवन कुमार नेला, परमजीत सिंह नेला, अमर नाथ मेला, सुख देव सधू और प्रदीप कुमार को शामिल किया गया है।वहीं विवेक कुमार, अंजना धीमान, वीरु राम किशोर, रीता सहगल, सतपाल वर्धन, लेख राम सेन, गोरखू राम शास्त्री, रीना पुंडीर, सोमा देवी, रछपाल सिंह, सुंदर लाल वर्धन, बर्फी देवी, चैन सिंह सुमन, रूप सिंह, बसंत राम संधू, रतन लाल रघु, अमरजीत सिंह बंगा, देव राज भाटिया, कृष्णु राम और दलीप सिंह धीमान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।जिला अध्यक्ष रमेश चंद कौंडल ने कार्यकारिणी को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश प्रभारी कर्मवीर सिंह बौद्ध, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग एवं भोरंज विधायक सुरेश कुमार, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जीवन कुमार और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान का आभार जताया।