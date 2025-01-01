फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Dhamna village is near the district headquarters, yet the villagers yearn for roads and water.

Bilaspur News: जिला मुख्यालय के पास धमणा गांव, फिर भी सड़क-पानी को तरसे ग्रामीण

Tue, 08 Sep 2026 12:26 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Dhamna village is near the district headquarters, yet the villagers yearn for roads and water.
उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते धमणा के ग्रामीण। संवाद
पांच माह पहले पेयजल लाइन का टेंडर, अब तक शुरू नहीं हुआ काम
विज्ञापन

खराब सड़क से मरीजों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के समीप स्थित धमणा गांव के ग्रामीण आज भी सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन के नजदीक होने के बावजूद गांव में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। स्रोत से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की पाइप बिछाई गई हैं। जंगल में आग लगने की स्थिति में कई बार ये पाइप जल जाती हैं। इससे गांव की पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी पाइप लाइन के कारण उन्हें बार-बार पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए करीब पांच माह पहले टेंडर लगाया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम जल्द शुरू करवाने और ग्रामीणों को स्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्रवाई कर दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

खराब सड़क से बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि धमणा गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत भी खराब है। सड़क पर आवाजाही के दौरान लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को होती है। आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क का निरीक्षण करवाकर आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य शुरू करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क और पेयजल दोनों ही लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं। इन समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

जंगल की आग में बार-बार जल जाती है पाइप लाइन
ग्रामीणों के अनुसार प्राकृतिक स्रोत से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल में आग लगने पर पाइप जल जाती हैं और पानी की आपूर्ति ठप हो जाती है। ग्रामीणों ने स्थायी पेयजल लाइन बिछाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed