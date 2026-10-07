Bilaspur News: ग्वालथाई-भाखड़ा से एम्स के लिए सीधी बस चलाने की मांग

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पंचायत प्रतिनिधियों ने परिवहन मंत्री से सुबह-शाम बसें चलाने का किया आग्रहग्वालथाई और भाखड़ा से दो अलग रूटों पर बस चलाने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीस्वारघाट(बिलासपुर)। नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के चंगर इलाके के लोगों को एम्स बिलासपुर पहुंचने में हो रही परेशानी को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्वालथाई और भाखड़ा से एम्स के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई है। प्रतिनिधियों का कहना है कि क्षेत्र से एम्स के लिए सीधी बस सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। इससे इलाज के साथ आने-जाने का खर्च भी बढ़ जाता है।ग्राम पंचायत ग्वालथाई के प्रधान बबल कुमार, सलोआ की प्रधान मीना कुमारी, नकराणा के प्रधान जोगिंदर सिंह चौहान, टरवाड़ के प्रधान रंजीत सिंह ठाकुर, धरोट के प्रधान प्रेम चंद, रोडजामन के प्रधान अश्वनी कुमार, तरसुह की प्रधान नीलम देवी, टोबा पंचायत के प्रधान हरजीत सिंह और कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव गुरनाम चौधरी ने प्रदेश सरकार से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है।पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि चंगर क्षेत्र की बड़ी आबादी को इलाज के लिए एम्स बिलासपुर जाना पड़ता है। सीधी बस सेवा नहीं होने से लोगों को पहले दूसरे स्थानों तक पहुंचना पड़ता है और वहां से एम्स के लिए साधन तलाशना पड़ता है। गंभीर मरीजों, बुजुर्गों और उनके साथ जाने वाले परिजनों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है। प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष दो बस रूट शुरू करने का सुझाव रखा है। पहला रूट ग्वालथाई से बस्सी, टोबा, धरोट, बेहल, कैंचीमोड़ होते हुए एम्स बिलासपुर तक चलाने की मांग की गई है। वहीं दूसरा रूट भाखड़ा से नयना देवी जी, कैंचीमोड़ होते हुए एम्स तक शुरू करने की मांग है।उनका कहना है कि इन दोनों रूटों पर बस सेवा शुरू होने से नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की करीब 20 पंचायतों के लोगों को सुविधा मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हैं। ऐसे में इन दोनों रूटों पर बस सेवा शुरू करने में परिवहन विभाग को पहल करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग की कि दोनों रूटों पर कम से कम सुबह और शाम सीधी बस सेवा शुरू की जाए, ताकि लोग समय पर एम्स पहुंच सकें और उपचार के बाद बिना अतिरिक्त परेशानी के अपने घर लौट सकें।