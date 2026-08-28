Bilaspur News: श्री गुग्गा मंदिर में गुग्गा पुराण का समापन

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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। बरमाणा क्षेत्र के भटेड़ गांव स्थित श्री गुग्गा मंदिर में चल रहे सात दिवसीय गुग्गा पुराण का शुक्रवार को विधिवत समापन हुआ। कथा व्यास सुरेशानंद महाराज ने श्रद्धालुओं को गुग्गा देव की महिमा, धार्मिक प्रसंगों और सनातन परंपराओं से अवगत करवाया। सात दिनों तक मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर पूजा-अर्चना की। समापन अवसर पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर कमेटी के प्रधान संजय शर्मा, सचिव नीलम शर्मा और कोषाध्यक्ष हरीश भारद्वाज ने आयोजन में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों का आभार जताया।

भटेड़ में श्रद्धालुओं ने सुनी कथा, समापन पर भंडारे का आयोजन