Bilaspur News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 12:39 AM IST
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आज के कार्यक्रम
शिविर : रघुनाथपुरा स्कूल में सुबह 9 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शिविर : ऋषिकेश स्कूल में सुबह 9 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रतियोगिता : बिलासपुर सीबीएसई संबंधित स्कूल में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन शुरू होगा।
धरना : भाजपा की ओर से स्वारघाट में सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर रहेंगे।
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शिविर : रघुनाथपुरा स्कूल में सुबह 9 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शिविर : ऋषिकेश स्कूल में सुबह 9 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रतियोगिता : बिलासपुर सीबीएसई संबंधित स्कूल में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन शुरू होगा।
धरना : भाजपा की ओर से स्वारघाट में सुबह 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर रहेंगे।