Bilaspur News: गुजरात की संस्कृति और विरासत से रूबरू होंगे बिलासपुर के विद्यार्थी

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संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जिले के पीएम श्री स्कूलों के 10 विद्यार्थी गुजरात के शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। विद्यार्थियों का यह भ्रमण 9 से 13 अक्तूबर तक प्रस्तावित है। उनके साथ एस्कॉर्ट शिक्षिका रीता ठाकुर भी रहेंगी।शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुजरात की समृद्ध संस्कृति, कला, इतिहास, परंपराओं, शैक्षणिक गतिविधियों और स्थानीय जीवनशैली से परिचित करवाना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को दूसरे राज्य की संस्कृति को करीब से समझने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी गुजरात के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करेंगे। इनमें साबरमती आश्रम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन स्थलों के माध्यम से विद्यार्थी गुजरात के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत की विकास यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे।इस अवसर पर उप निदेशक शिक्षा गुणवत्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा बिलासपुर निशा गुप्ता और प्रधानाचार्य डाइट बिलासपुर जुखाला राकेश कुमार मनकोटिया ने विद्यार्थियों और एस्कॉर्ट शिक्षिका को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, आपसी समझ, सांस्कृतिक सम्मान और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाकर अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं को समझने का अवसर उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।