बाजार में प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाने का काम किया शुरूसंवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल के प्रमुख व्यापारिक कस्बे बरठीं बाजार में अब तीसरी आंख से निगरानी होगी। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बरठीं ने प्रमुख चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे बाजार की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों की पहचान भी की जा सकेगी। बरठीं बाजार में रोजाना आसपास की कई पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार में सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। कई बार लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंककर चले जाते हैं, जिससे बाजार में गंदगी फैलती है। अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा सकेगी।इसके अलावा बाजार में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि या अप्रिय घटना होने पर कैमरों की फुटेज से घटनाक्रम की जानकारी जुटाने और संबंधित लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। कैमरे स्थापित होने से दुकानदारों और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होने की उम्मीद है। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान उमा शर्मा और पंचायत सचिव राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे।