Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:28 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
वार्षिक पारितोषिक: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कपाहड़ा में सुबह 10:00 बजे से वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम शुरू होगा।
कार्यक्रम: शिवा गुरुकुल स्कूल झंडूता में सुबह 10:00 बजे से एक से श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
अधिवेशन: दी एसीसी विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा बरमाणा का साधारण अधिवेशन पूर्वाह्न 11:00 बजे दुर्गा मंदिर बरमाणा में आयोजित होगा।
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वार्षिक पारितोषिक: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कपाहड़ा में सुबह 10:00 बजे से वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम शुरू होगा।
कार्यक्रम: शिवा गुरुकुल स्कूल झंडूता में सुबह 10:00 बजे से एक से श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
अधिवेशन: दी एसीसी विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा बरमाणा का साधारण अधिवेशन पूर्वाह्न 11:00 बजे दुर्गा मंदिर बरमाणा में आयोजित होगा।