Bilaspur News: नशे के खिलाफ 18 सितंबर से गांव-गांव चलेगा जन जागरण अभियान

संवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश (बिलासपुर)। नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से लाडली फाउंडेशन की बैठक जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष दीक्षा शर्मा ने की, जबकि जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नर्वदा शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नर्वदा शर्मा ने बताया कि लाडली फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष शालू अख्तर के नेतृत्व में 18 सितंबर से गांव स्तर पर नशा जन जागरण अभियान शुरू करेगा। प्रदेश के 12 जिलों में चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का बढ़ता चलन समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बुराई है, जो धीरे-धीरे समाज को खोखला कर रही है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, समाज और सामाजिक संगठनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। ब्लॉक अध्यक्ष दीक्षा शर्मा ने कहा कि नशा मुक्ति का उद्देश्य व्यक्ति को हानिकारक पदार्थों के चंगुल से बाहर निकालकर स्वस्थ और सामान्य जीवन की ओर वापस लाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति स्वस्थ नागरिकों और जागरूक युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। ऐसे में स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। बैठक में लाडली फाउंडेशन की पदाधिकारी वंदना ठाकुर, मोनिका नरवाल, शालिनी शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।