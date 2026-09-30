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Bilaspur News: घुमारवीं में 2, 3 अक्तूबर को होगा संस्कृति, प्रकृति, स्वास्थ्य, खेल का संगम

Wed, 30 Sep 2026 12:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:55 AM IST
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A confluence of culture, nature, health, and sports to be held in Ghumarwin on October 2 and 3.
दो और तीन अक्तूबर को होगा जिला स्तरीय आयोजन, रोजगार मेला भी लगेगा
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मैराथन, योग, खेल और मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन भी होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। जिला स्तरीय सीर उत्सव इस वर्ष दो और तीन अक्तूबर को आयोजित होगा। उत्सव को इस बार संस्कृति, प्रकृति, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए व्यापक स्वरूप दिया गया है। स्थानीय विधायक एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस उत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। साथ ही, सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
सीर उत्सव में इस वर्ष रोजगार मेले को भी शामिल किया गया है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के साथ कॅरिअर के नए विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूकता को भी उत्सव की प्रमुख गतिविधियों में शामिल किया गया है। युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देने के लिए मैराथन और योग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के दौरान मेगा हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। इसमें लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निशुल्क सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध होगा। ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के लोगों को घर-द्वार के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को रक्तदान और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित किया जाएगा।
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सीर उत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी। महिला और युवक मंडलों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनके माध्यम से युवाओं और महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। खेल गतिविधियों के जरिये युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देने का संदेश दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सीर उत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने लोगों से उत्सव में बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
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