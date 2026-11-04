Bilaspur News: बस में सवार हरियाणा के युवक से 852 ग्राम चरस बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्शन टीम ने करमाला के पास फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक बस में सवार युवक से 852 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर करमाला के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान टीम ने एक बस की तलाशी ली तो उसमें सवार युवक के कब्जे से 852 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान सचिन (23) निवासी गांव पंछीजट्टां, तहसील घनौर, जिला सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। मामले में पुलिस थाना स्वारघाट में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले में बरामद चरस के स्रोत और इसकी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि नशे की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके।