फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   700 girls took to the Auhar school ground to showcase their talent.

Bilaspur News: औहर स्कूल मैदान में प्रतिभा दिखाने उतरीं 700 बेटियां

Sat, 26 Sep 2026 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
700 girls took to the Auhar school ground to showcase their talent.
जिला स्तरीय छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का मंत्री राजेश धर्माणी ने किया शुभारंभ, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय औहर में शुक्रवार को जिला स्तरीय छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों और खंडों से करीब 700 छात्राएं विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। इस दौरान खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट कर मुख्यातिथि को सलामी दी। राजेश धर्माणी ने कहा कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। खेल केवल पदक और ट्रॉफी जीतने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास होता है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जिस्पा में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सुविधाओं के विकास के साथ शिलारू सहित अन्य स्थानों पर खेल अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने और उसे हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन व दृढ़ संकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उपनिदेशक उच्च शिक्षा नरेश चंदेल, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम, सुरजीत परमार, प्रधानाचार्य सिमरो भटनागर, विभिन्न स्कूलों के अध्यापक और अन्य लोग मौजूद रहे।


वॉलीबॉल में हाई जोन सदर,स्वारघाट और बरठीं ने जीता मैच

प्रतियोगिता के वॉलीबॉल मुकाबलों में हाई जोन सदर एवं स्वारघाट ने बस्सी खंड को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं बरठीं खंड ने हाई जोन घुमारवीं एवं झंडूता को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। बैडमिंटन के मुकाबले में भराड़ी खंड ने बरठीं खंड को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed