Bilaspur News: फोरलेन पर बस में 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब का युवक गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिला पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फोरलेन पर पट्टा के पास नाकाबंदी के दौरान एक बस में 60.40 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया है। मामले में पंजाब के 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।जानकारी के अनुसार एसडीटी ने फोरलेन पर नाकाबंदी कर बसों की जांच की। इस दौरान बस में सवार पारस निवासी पृथ्वी नगर, जालंधर के कब्जे से 60.40 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। तलाशी के दौरान उसके पास से दो गैस लाइटर और स्मोकिंग पेपर भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सदर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है।