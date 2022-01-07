Bilaspur News: घुमारवीं में स्वास्थ्य शिविर में 220 लोगों की जांच

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शिविर में आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. गुरप्रीत सिंह बबरा, अस्थि एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. हरजोबन सिंह, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल महाजन और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अनमीत बग्गा ने लोगों की जांच की। दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. रिचा महाजन ने भी दांतों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया।शिविर में रक्तचाप, रक्त शर्करा, वजन, शरीर भार सूचकांक, हृदय की जांच, हड्डियों की मजबूती और फेफड़ों की कार्यक्षमता की जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई गई। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने, संतुलित खान-पान अपनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी।लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों को समय पर जांच और उपचार करवाने के लिए जागरूक किया गया। जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं। इससे लोगों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह, जांच और दवाइयों की सुविधा मिली। संवाद