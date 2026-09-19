Bilaspur News: तलाई में 20 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। थाना तलाई के तहत डोल लसावा गांव में 20 वर्षीय युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नितिन कुमार निवासी गांव डोल लसावा, तहसील झंडूता के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार थाना तलाई में सूचना मिली कि एक युवक को फंदा लगाने के बाद मृत अवस्था में बरठीं अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ परिजनों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि नितिन घर में अकेला था, जबकि उसके परिजन घर के पास खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उसका भाई घर के अंदर गया तो नितिन पंखे से फंदा लगाए हुए मिला। परिजन उसे नीचे उतारकर बरठीं अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार नितिन पिछले कुछ समय से बीमार था और उसका एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा था। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजनों ने किसी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया है। प्रथम दृष्टया बीमारी के कारण परेशानी में आकर आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले में पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।