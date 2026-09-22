उपलब्धि: बड़ा भंगाल बनी हिमाचल की प्राकृतिक खेती वाली पंचायत, अधिसूचना जारी, कई पाबंदियां भी लागू

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अति दुर्गम बड़ा भंगाल को प्राकृतिक खेती वाली पंचायत घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही बड़ा भंगाल में कृषि और बागवानी को रसायन मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पाबंदियां लागू हो गई हैं। कृषि सचिव सी पाल रासू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र में कृषि और बागवानी फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के आयात, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। प्राकृतिक खेती की अवधारणा के अनुरूप स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक इनपुट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। संबंधित विभागों को इसके लिए आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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