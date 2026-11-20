मंडी: महाराष्ट्र में ट्रेनिंग के दौरान गिरने से अग्निवीर की मौत, चार माह पूर्व ही हुए थे भर्ती
जवान की पार्थिव देह पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और माता-पिता व अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दोपहर दो बजे परिजनों ने नम आंखों से साहिल को मुखाग्नि दी।
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देश सेवा का जज्बा लेकर चार माह पूर्व अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए सुंदरनगर उपमंडल के छात्तर साई गांव निवासी साहिल कुमार (पुत्र रोशन लाल) की महाराष्ट्र में ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। रस्सी आरोहण प्रशिक्षण के समय करीब 20 फीट की ऊंचाई पर हाथों में पसीना आने से रस्सी पर उनकी पकड़ छूट गई और वह नीचे गिर पड़े। अस्पताल में दो दिन तक चले उपचार के बाद बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह करीब 11:00 बजे बटालियन के चार सदस्य पार्थिव शरीर लेकर छात्तर साई गांव पहुंचे। जवान की पार्थिव देह पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और माता-पिता व अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दोपहर दो बजे परिजनों ने नम आंखों से साहिल को मुखाग्नि दी। साहिल के पिता रोशन लाल ऑटो चालक हैं और परिवार में उनकी दो बहनें भी हैं।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि
सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी गांव पहुंचे और दिवंगत अग्निवीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल, नायब तहसीलदार आदित्य गुलेरिया, महादेव वृत्त के कानूनगो सुरेंद्र ठाकुर और विकास खंड धनोटू के एसईबीओ मनोज कुमार मौजूद रहे। लाल सिंह कौशल ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, जबकि नायब तहसीलदार आदित्य गुलेरिया ने प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।