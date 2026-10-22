Yamuna Nagar News: कहासुनी के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, चार पर प्राथमिकी

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कमला नगर निवासी संजीव कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कार रिपेयरिंग का काम करता है। मंगलवार शाम को वह अपने परिचित अनिल के साथ मॉडल टाउन में दशहरा कार्यक्रम देखकर बाइक से घर लौट रहा था। शाम करीब सवा सात बजे वे छोटी लाइन पर नरेंद्र ड्राईक्लीनर की दुकान के सामने पहुंचे। वहां उनके चचेरे भाई सरन सिंह उर्फ सौरभ की दीपक उर्फ दीपा से बहस हो रही थी। दीपक का आरोप था कि सरन झगड़े में उसका साथ नहीं देता है। कहासुनी बढ़ने पर उसने सरन को लात-घूंसे मारने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के करीब तीन-चार मिनट बाद दीपक का भतीजा शिवम उर्फ शिवारे अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर वहां पहुंच गया। इसके बाद दीपक, शिवम और उसके दोनों साथियों ने सरन सिंह को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उसके पेट, छाती और गले पर लात-घूंसे मारे। सरन के नीचे गिरने के बाद भी वे उसे पीटते रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। संजीव कुमार ने बताया कि उसने सरन सिंह की पत्नी नेहा को सूचना दी और उनके आने पर सरन को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रामपुरा चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए। शहर यमुनानगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवादचिकित्सकों के पैनल ने किया शव का पोस्टमार्टमकमला नगर में मारपीट के दौरान जान गंवाने वाले सरन सिंह के शव का बुधवार को चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मामले में सरन की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मामले में शिकायतकर्ता के बयान पर चार युवकों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।