प्रधानमंत्री जन की बात नहीं कर रहे : वरुण चौधरी

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यमुनानगर। शहर के निजी पैलेस में रविवार को शहरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के जिला शहरी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि भाजपा जनहितों पर कुठाराघात कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वास्तव में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं करना चाहती। इसलिए इसमें अड़चन लगाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी ने महिलाओं को सशक्त बनाया। जन कल्याण की योजनाएं कांग्रेस के राज में लागू हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर बनी हुई, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर वहां की व्यवस्था पर बखान दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं। वह जन की बात नहीं करते। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में विदेश से काला धन वापस लाने, किसानों की आय डबल करने, हर साल दो करोड़ रोजगार देने जैसे वादे करते थे।जिला अध्यक्ष शहरी देवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी को गुटबाजी खत्म करनी होगी। जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन गुटबाजी से नुकसान हो रहा है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि यह सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। भर्तियां कर अपने लोगों से कोर्ट केस करा इन्हें लटका रही है। इस अवसर पर रमन त्यागी, निर्मला चौहान, सुरेश डांढा, राजकुमार त्यागी, सतपाल कौशिक, मेम सिंह दहिया, रमाशंकर, गीता रानी, मोहन गुर्जर, रविंद्र बबलू समेत अन्य मौजूद रहे।