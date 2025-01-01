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Yamuna Nagar News: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में नन्हे नेलिश ने जीता स्वर्ण पदक

Thu, 05 Nov 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:15 AM IST
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Young Nelish wins gold medal at Artistic Gymnastics Championship
प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित करती मुख्य अति​​थि। एकेडमी
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। अंबाला में एक नवंबर को आयोजित आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप-2026 लेवल-1 में यमुनानगर के नन्हें खिलाड़ी नेलिश सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।
प्रतियोगिता में हरियाणा के विभिन्न जिलों पंचकूला, अंबाला, करनाल, पानीपत, शाहाबाद, यमुनानगर, कालका, सोनीपत और रोहतक सहित अन्य क्षेत्रों से करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता चार से छह वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की गई थी।
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नेलिश सिंह ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें अर्जुन पुरस्कार विजेता और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंजू दुआ ने स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। नेलिश की इस उपलब्धि से परिवार और खेल प्रशिक्षकों में खुशी का माहौल है। डीडीपी स्पोर्ट्स अकादमी में जिम्नास्टिक कोच अमन ने कहा कि जो बच्चा सही दिशा में मेहनत करता है, वह निश्चित रूप से सफलता हासिल करता है।
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