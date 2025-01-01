Yamuna Nagar News: महिलाओं ने लगाया स्वदेशी दिवाली मेला

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रादौर। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुक्रवार को हमारी आवाज महिला संगठन की ओर से पुराना बस स्टैंड पर स्वदेशी दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए।मुख्य अतिथि नगर पालिका के अध्यक्ष रजनीश मेहता शालू ने मेले का शुभारंभ किया। ने अन्य लोगों के साथ महिलाओं की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मेहनत से विभिन्न उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।दीपावली जैसे त्योहारों पर उनके उत्पादों को बाजार मिलने से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और स्थानीय महिलाओं के काम को प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर धनपत सैनी, कुसुम लता, गीता रानी, सोनिया, सुनीता शर्मा, ऋतु, सपना, पूजा, किरण, माया, कृष्णा, दीपा और प्रवेश सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।