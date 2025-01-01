Yamuna Nagar News: स्वयंसेवकों ने गायों को खिलाया चारा

विज्ञापन

यमुनानगर। सेठ जय प्रकाश पॉलीटेक्निक की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने सेवा संकल्प अभियान के तहत दामला स्थित गोशाला में करीब 150 गायों को केले और चारा खिलाया। सेवा कार्य में स्वयंसेवक अभिज्ञान भाटिया, पुष्पेंद्र और अनुज ने भाग लिया। एनएसएस इकाई की अधिकारी ऋचा खरबंदा ने कहा कि अभियान के तहत आगे भी सेवा गतिविधियां जारी रहेंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। गोशाला में सेवा के दौरान स्वयंसेवकों ने पशुओं के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। सेवा गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी से उन्हें सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। संवाद