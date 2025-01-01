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Yamuna Nagar News: बिना जुर्माने संबद्धता फार्म भरने का अंतिम मौका आज

Fri, 02 Oct 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 01:12 AM IST
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Today is the last chance to fill out the affiliation form without a penalty
जिला ​शिक्षा सदन। संवाद
अभय सिंह
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जगाधरी। बोर्ड ने संबद्धता फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर दो अक्तूबर कर दी है। इस अवधि में स्कूलों को बिना किसी जुर्माने के फार्म जमा करने का मौका दिया गया है। बोर्ड के इस फैसले से उन स्कूल संचालकों ने राहत की सांस ली है जो फार्म जमा नहीं कर सके थे।
बोर्ड की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार दो अक्तूबर तक संबद्धता फार्म जमा करने वाले स्कूलों से किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। वहीं, निर्धारित अवधि के बाद फार्म जमा करने पर स्कूलों को पांच हजार रुपये जुर्माना और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी, यानी कुल 5900 रुपये देने होंगे।
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बोर्ड ने संबद्धता फार्म जमा करने के लिए पहले 16 सितंबर तक का समय निर्धारित किया था। इसके बाद 30 सितंबर तक जुर्माने के साथ फार्म जमा करने की व्यवस्था की गई थी। जिले के राजकीय व निजी कुल 1270 स्कूल संबद्धता फार्म नहीं भर पाए हैं। इनमें 1009 राजकीय और 261 निजी विद्यालय हैं।
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फार्म जमा न होने से स्कूल संचालकों और शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी। विशेषकर जुर्माने के साथ फार्म जमा करने के निर्देश को लेकर राजकीय विद्यालयों के मुखिया व शिक्षक विरोध जता रहे थे। स्कूलों की ओर से समय बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। अब बोर्ड ने अतिरिक्त समय देकर स्कूलों को राहत प्रदान की है।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलता बक्शी ने बताया कि बोर्ड के नए आदेश के बाद अब स्कूलों के पास बिना जुर्माने के संबद्धता फार्म जमा करने के लिए दो अक्तूबर तक का समय है। स्कूल अतिरिक्त समय मिलने से शेष प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी और विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा एनरोलमेंट से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। वहीं दो अक्तूबर के बाद फार्म जमा करने को लेकर बोर्ड की ओर से आगामी आदेश दिए जाएंगे। संवाद

फार्म नहीं भरा तो परीक्षा में नहीं होगा पंजीकरण
संबद्धता फार्म जमा करना स्कूलों के लिए जरूरी है। यदि कोई स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म जमा नहीं करता है तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा के लिए एनरोलमेंट नहीं हो सकेगा। इसी कारण स्कूल संचालकों पर समय पर फार्म जमा करने का दबाव बना हुआ था। ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। उनका अनुक्रमांक भी बोर्ड की ओर से जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान के विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
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