फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Nine people, including the Sarpanch, have been named for the theft of goods from the barn

Yamuna Nagar News: बाड़े से सामान चोरी होने पर सरपंच समेत नौ नामजद

Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Nine people, including the Sarpanch, have been named for the theft of goods from the barn
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जठलाना थाना क्षेत्र के गांव कंड्रोली में जमीन विवाद के बीच एक व्यक्ति ने बाड़े से लाखों रुपये का सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। शिकायतकर्ता सुरेंद्र पाल ने गांव के सरपंच मांगेराम सहित 20 लोगों पर दिनदहाड़े सामान उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने नौ लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुरेंद्र पाल के अनुसार संबंधित जमीन को लेकर अदालत में मामला विचाराधीन है। इस केस में हरियाणा सरकार, एसडीएम रादौर और डीडीपीओ यमुनानगर को पक्षकार बनाया गया है। बाद में सरपंच मांगेराम ने भी मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक मामले की जांच के सिलसिले में जठलाना थाने गया था।
विज्ञापन

वहां से यमुनानगर जाने के दौरान उसे फोन पर सूचना मिली कि उसके बाड़े में कई लोग पहुंचे हैं और वहां रखा सामान ले जा रहे हैं। सुरेंद्र पाल ने आरोप लगाया कि सरपंच मांगेराम सहित नामजद लोग और उनके साथ आए अन्य बाड़े से करीब 10 क्विंटल सरिया, एक लाख रुपये के शीशम के फट्टे, कृषि उपकरण, टिलर, हैरो और एक करा ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा तीन बिजली की मोटर, ईंटें, लोहे के गेट, खिड़की-दरवाजे, पाइप, एंगल, प्लास्टिक की क्रेट, टीन की चादरें और लोहे के पिंजरे भी चोरी किए गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। जठलाना थाना प्रभारी अमित ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed