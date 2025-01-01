Yamuna Nagar News: ट्रैफिक पुलिस ने 20 वाहन किए जब्त

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यमुनानगर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को स्कूलों के आसपास चेकिंग अभियान चलाया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छात्रों व अन्य लोगों के चालान किए गए और 20 वाहनों को इंपाउंड किया गया।यातायात थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि विभिन्न स्कूलों के नजदीक वाहनों की जांच कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई।उन्होंने बताया कि स्कूलों के आसपास विद्यार्थियों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित रखना पुलिस की प्राथमिकता है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने और निर्धारित नियमों के अनुसार नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दी गई।उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए थे।