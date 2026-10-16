फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   The state president presented a mace to the BJP district president

Yamuna Nagar News: प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा जिलाध्यक्ष को भेंट की गदा

Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
The state president presented a mace to the BJP district president
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा को सम्मानित करतीं प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता। प्रवक्ता - फोटो : संयुक्त चिकित्सालय में घायल छात्रा का उपचार करते चिकित्सक। स्रोत संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। पानीपत स्थित भाजपा कार्यालय श्याम कमल में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और संगठन महामंत्री पवन राणा की उपस्थिति में संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प अभियान की सफलता, संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेशभर के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने बताया कि जिला यमुनानगर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस पर प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने जिलाध्यक्ष सपरा और जिला प्रभारी चेयरमैन धर्मवीर सिंह को गदा भेंटकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

सपरा ने कहा कि अभियान के कार्यक्रमों को सफल बनाने में जिले के कार्यकर्ताओं ने मेहनत और निष्ठा से योगदान दिया। प्रदेश नेतृत्व की ओर से मिला सम्मान सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और संगठन महामंत्री पवन राणा का मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देने के लिए आभार जताया। इस अवसर पर जिला महामंत्री नरेंद्र राणा, प्रवीण खदरी, जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, कार्यालय सचिव सतीश चौधरी, जिला आईटी प्रमुख शुभम दत्ता, जिला सचिव अभिषेक अरोड़ा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed