Yamuna Nagar News: निगम की टीम ने हटाईं फड़ियां और रेहड़ियां

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यमुनानगर। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए नगर निगम की टीम ने शनिवार को महाराणा प्रताप चौक से कन्हैया चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सफाई निरीक्षक प्रदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने सड़क किनारे लगी फड़ियों और रेहड़ियों को हटवाया।मुख्य सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा ने बताया वहीं ऐसे भी दुकानदार थे, जिन्होंने दुकानों के आगे सड़क तक पक्के निर्माण कर रखे थे। उन्हें भी जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सामान रखकर किए गएअतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क किनारे नारियल, जूते और अन्य सामान बेचने के लिए लगाई गई फड़ियों तथा रेहड़ियों को हटवाया गया।इनकी वजह से सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है और वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।इसका उद्देश्य सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखकर लोगों को आवागमन में राहत देना है। मुख्य सफाई निरीक्षक शर्मा ने दुकानदारों, फड़ी संचालकों और रेहड़ी लगाने वालों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें।