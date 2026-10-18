Yamuna Nagar News: नीलकंठ कॉलोनी में 28.80 लाख रुपये से बनेगा नाला

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यमुनानगर। नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर एक की नीलकंठ कॉलोनी में 28.80 लाख रुपये की लागत से नाले का निर्माण किया जाएगा। मेयर सुमन बहमनी ने शनिवार को पूर्व मंत्री कंवरपाल और पार्षद रीना रस्तोगी के साथ नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।मेयर बहमनी ने बताया कि नीलकंठ वाशिंग सेंटर से बॉम्बे फर्नीचर तक बनने वाले इस नाले से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। इससे स्थानीय निवासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। नाले के निर्माण से बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारु बनाने और कॉलोनी में साफ-सफाई बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।मेयर ने कहा कि नगर निगम शहर के सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। सड़क, नाली और जल निकासी से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा और अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार काम करवाने के निर्देश दिए जाएंगे।पूर्व मंत्री कंवरपाल ने कहा कि शहर के विकास में किसी भी वार्ड की अनदेखी नहीं की जाएगी। इस मौके पर नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता गगन संधू, प्रांजल रस्तोगी, राजपाल, जगदीश चंद, सतविंद्र, फौजी साहब, कपिल, अहमद अली मौजूद रहे।