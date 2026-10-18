फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   The journey reached Sadhaura, carrying a message of environmental conservation

Yamuna Nagar News: पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर साढौरा पहुंची यात्रा

Sun, 18 Oct 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 18 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
The journey reached Sadhaura, carrying a message of environmental conservation
कच्चा किला स्थित डयोढी साहिब गुरुद्वारा पहुंची यात्रा का स्वागत करते लोग। संगत
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

साढौरा। धरती, पानी और हवा को प्रदूषण से बचाने का संदेश लेकर भाई मनजीत सिंह के नेतृत्व में निकाली गई चौथी विशाल यात्रा साढौरा के कच्चा किला स्थित डयोढ़ी साहिब गुरुद्वारा पहुंची। ऐतिहासिक नगरी में पहुंचने पर संगतों ने यात्रा का स्वागत किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया में निकाले जा रहे नगर कीर्तन के स्वागत और पालकी साहिब के अदब-सत्कार के लिए विशेष प्रबंध किए गए।

यात्रा की शुरुआत जीरकपुर स्थित बुंगा माता गंगा साहिब से हुई थी। विभिन्न पड़ावों से होते हुए श्री पंजोखरा साहिब में नतमस्तक होने के बाद यात्रा साढौरा पहुंची। यात्रा का उद्देश्य गुरु साहिब के संदेश पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत को जन-जन तक पहुंचाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है।
विज्ञापन


यात्रा संयोजक मनजीत सिंह ने कहा कि खेती, बागवानी, मछली पालन और पशुओं के चारे में रासायनिक खादों व दवाइयों के अत्यधिक इस्तेमाल से धरती, पानी और हवा प्रदूषित हो रहे हैं। इसका असर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों को अपनाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मनजीत सिंह ने बताया कि चार दिवसीय यात्रा 17 से 20 अक्तूबर तक चलेगी। साढौरा के बाद यात्रा गुरुद्वारा साहिब कपाल मोचन पहुंचेगी। इसके बाद देहरादून और पांवटा साहिब होते हुए ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया जाएगा। अगले दिन यात्रा उत्तराखंड स्थित गुरुद्वारा रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि पीर बुद्धू शाह और बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ी ऐतिहासिक धरती साढौरा में यात्रा का पहुंचना संगत के लिए विशेष महत्व रखता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed