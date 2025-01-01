Yamuna Nagar News: छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लूटी वाहवाही

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प्रतापनगर। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की 1211वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञशाला में यज्ञ के साथ हुई। इसके बाद छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समां बांधा।मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। उन्होंने कहा कि महापुरुष केवल इतिहास में नाम छोड़ने वाले नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा छोड़ने वाले होते हैं। महापुरुषों को याद करने का सही अर्थ उनके विचारों और शिक्षाओं को जीवन में उतारना है।उन्होंने कहा कि समाज को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और संगठन जरूरी है। उन्होंने अपना एक माह का वेतन संस्थान को देने की घोषणा की। संस्थान के संस्थापक पद्मश्री ओमप्रकाश गांधी ने कहा कि नागभट्ट प्रथम के बाद सम्राट मिहिर भोज अखंड भारत के शासक बने।उन्होंने कहा कि इतिहास में उनके योगदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं, बल्कि पूरे समाज के होते हैं। डायरेक्टर शकुंतला वर्मा ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज ने दशकों तक अखंड भारत की रक्षा की।हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सुमन चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का विशेष स्थान है। महिलाओं का सम्मान घर से शुरू होना चाहिए। कार्यक्रम में ठाकुर सिंह, ओमकार देवधर, रतन सिंह, राकेश पोसवाल, नरेंद्र सिंह, बिरम सिंह, पवन बटार, प्रवीण बटार समेत अन्य मौजूद रहे।