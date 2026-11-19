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प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रधान प्रवीण प्रजापत ने कहा कि जिले में निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इस बार वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों का बकाया वेतन जल्द जारी किया जाए और हर महीने की सात तारीख तक वेतन दिया जाए। इसके अलावा एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा भी प्रदान की जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान हिमांशु वाल्मीकि, कमल कश्यप, संदीप सैनी, अमरजीत कबीर, गुरमीत कुमार, सतविंद्र, नवीन सैनी, संजीव कुमार और शुभम धीमान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद