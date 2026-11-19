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एसडीएम ने कहा कि कपालमोचन मेला क्षेत्र की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पवित्र सरोवरों में स्नान कर धार्मिक स्थलों पर पूजा करते हैं। इस वर्ष मेले का उद्घाटन 20 नवंबर को होगा। वहीं, 23 नवंबर को श्री ऋणमोचन सरोवर पर ड्रोन, लाइट एवं साउंड शो होगा। उन्होंने कहा कि सरपंच गांवों में लोगों को मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दें और उन्हें परिवार सहित मेले में पहुंचने के लिए प्रेरित करें। बैठक में एसडीएम ने सरपंचों से उनके गांवों में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। इस दौरान पंचायत अधिकारी विकास, पंचायत अधिकारी रोहित कुमार, सचिव जसबीर खटाना, शमशेर सिंह, आनंद कुमार, दीपक खटाना, जगमेंद्र, सरपंच एसोसिएशन प्रधान संदीप कुमार सीपियांवाला सहित दोनों खंडों के सरपंच व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद