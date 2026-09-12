Yamuna Nagar News: एसवीपीएस की टीम ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:55 AM IST
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जगाधरी। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल (एसवीपीएस) कैंप की टीम ने जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीमों को कड़ी चुनौती दी।
प्राचार्या पूजा बख्शी ने बताया कि टीम की बेहतर रणनीति, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से यह सफलता मिली। प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम ने जोश के साथ खेल का प्रदर्शन किया। दसवीं के उज्ज्वल ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उनके बेहतरीन खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है।
विद्यालय निदेशक विकास कांबोज और मेघा कांबोज ने विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व टीम भावना का विकास करते हैं। प्राचार्या ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
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जगाधरी। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल (एसवीपीएस) कैंप की टीम ने जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीमों को कड़ी चुनौती दी।
प्राचार्या पूजा बख्शी ने बताया कि टीम की बेहतर रणनीति, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से यह सफलता मिली। प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम ने जोश के साथ खेल का प्रदर्शन किया। दसवीं के उज्ज्वल ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उनके बेहतरीन खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है।
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विद्यालय निदेशक विकास कांबोज और मेघा कांबोज ने विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व टीम भावना का विकास करते हैं। प्राचार्या ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
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