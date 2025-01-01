Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

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व्यासपुर। राजकीय महाविद्यालय अहड़वाला में सोमवार को हिंदी विभाग के तत्वावधान में हिंदी दिवस मनाया गया। प्राचार्या डॉ. सर्वजीत कौर, उप प्राचार्य डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पोस्टर मेकिंग में परमजीत कौर, ज्योति, कल्पना और राधिका, नारा लेखन में ज्योति, आंचल और राधिका तथा निबंध लेखन में प्रिंस, सर्वजीत कौर, चारवी और वंशिका विजेता रहीं। निर्णायक मंडल में डॉ. सुमन पंजेटा, डॉ. मनीषा, डॉ. नंदिनी मोदगिल, अभिषेक यादव, पप्पू और डॉ. ममता मग्गो शामिल रहे। सहायक प्रो. अभिषेक यादव ने आभार जताया। मंच संचालन डॉ. ममता मग्गो ने किया। संवाद