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Yamuna Nagar News: नाचरौन में रावण वध और श्रीराम के राजतिलक का मंचन

Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 03:11 AM IST
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Staging of the slaying of Ravana and the coronation of Lord Rama in Nachraun
गांव नाचरौन में चल रही रामलीला में मंचन करते कलाकार। आयोजक
रादौर। गांव नाचरौन में ग्रामीण रामा ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला का मंगलवार रात को समापन हो गया। अंतिम दिन रामलीला में रावण वध और भगवान श्रीराम के राजतिलक के दृश्यों का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि सुखबीर शर्मा ने रिबन काटकर किया। रावण वध के बाद लक्ष्मण और विभीषण की सहायता से माता सीता को लंका से वापस लाया जाता है। भगवान श्रीराम के अयोध्या पहुंचने पर नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन उनके राजतिलक का दृश्य दिखाया जाता है।
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रामलीला के दौरान दिखाया गया कि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण विभीषण से पूछते हैं कि युद्ध में रावण की ओर से अब कौन मोर्चा संभालेगा। इस पर विभीषण बताते हैं कि रावण अब स्वयं युद्ध के मैदान में उतरेगा। दूसरी ओर रावण भगवान शिव की पूजा करने के बाद युद्ध के लिए निकलता है। इसके बाद श्रीराम और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें अंततः रावण मारा जाता है। भगवान श्रीराम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और पुष्पक विमान से माता सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। रामलीला के समापन पर कलाकारों के अभिनय की सराहना की गई। संवाद
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