Yamuna Nagar News: मिठाई की दुकानों से छह नमूने भरे

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यमुनानगर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को सरस्वतीनगर, ऊंचा चांदना, साढौरा और व्यासपुर में मिठाई की दुकानों से छह नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि सरस्वतीनगर में एक दुकान से चमचम और खोया के नमूने लिए गए। वहीं, साढौरा में एक दुकान से रसगुल्ला और बर्फी के सैंपल भरे गए। इसके अलावा ऊंचा चांदना और व्यासपुर में भी मिठाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने एकत्र किए गए। नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद मिठाइयों की गुणवत्ता का पता चलेगा। संवाद