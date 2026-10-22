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Yamuna Nagar News: राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाएंगी सात पहलवान

Thu, 22 Oct 2026 03:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 22 Oct 2026 03:12 AM IST
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Seven wrestlers will showcase their talent at the state-level wrestling competition.
फोटो:- 29
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-29 अक्तूबर को सोनीपत के अखाड़े में आयोजित कुश्ती मुकाबले में लेंगी भाग

संवाद न्यूज एजेंसी

जगाधरी। जिले की सात महिला पहलवान राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। तेजली खेल परिसर में 17 और 18 अक्तूबर को हुई जिलास्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सात खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब ये पहलवान 29 अक्तूबर को सोनीपत में होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।
जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस प्रतियोगिता में अलग-अलग भार वर्गों में महिला पहलवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कुश्ती में प्रतिद्वंद्वी की चाल को समझना, सही समय पर दांव लगाना और मुकाबले के दौरान एकाग्रता बनाए रखना जीत के लिए अहम होता है। खिलाड़ियों ने इन खूबियों के दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राज्यस्तर पर खेलने का अवसर मिला है। कुश्ती कोच अमित कुमार ने बताया कि 43 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची, 46 किलोग्राम में नैंसी, 49 किलोग्राम में आंचल, 53 किलोग्राम में शगुन, 57 किलोग्राम में गुंजन, 61 किलोग्राम में प्रतिज्ञा और 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुनैना ने चयन सूची में जगह बनाई है। सभी खिलाड़ियों से राज्यस्तरीय मुकाबलों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
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कुश्ती प्रशिक्षक अमित कुमार ने बताया कि अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 29 अक्तूबर को सोनीपत में होगी। उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। चयनित पहलवान अब राज्यस्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करेंगी।
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