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Yamuna Nagar News: 950 विद्यार्थियों को बांटे स्कूल बैग

Fri, 09 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:27 AM IST
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School bags distributed to 950 students
विद्या​र्थियों को स्कूल बैग भेंट करते नेपाल सिंह राणा। प्रवक्ता
यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत इंस्पायर ह्यूमेनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वीरवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहर और आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले 950 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और किट वितरित की गईं। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने कहा कि ट्रस्ट जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद कर संस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक दायित्व भी निभा रही है। ऐसे प्रयास समाज में सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर सन्नी गोयल, आदेश राणा, अमित अग्रवाल, हरीश गांधी, नीरज साहनी, विपिन गोयल, मोहित गोयल मौजूद रहे। संवाद
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