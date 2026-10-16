फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Rs 1.95 lakh siphoned from account after hacking mobile phone

Yamuna Nagar News: मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 1.95 लाख

Fri, 16 Oct 2026 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Rs 1.95 lakh siphoned from account after hacking mobile phone
यमुनानगर। तेलीपुरा खदरी निवासी युवक के मोबाइल को हैक कर ठगों ने 1.95 लाख रुपये की ठगी कर ली। बाद में फोन पर रकम कटने का संदेश आने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन


तेलीपुरा खदरी निवासी जयनारायण ने शिकायत में बताया कि 12 से 14 अक्तूबर के बीच ठग ने उनका फोन हैक कर लिया। इसके बाद उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। इस दौरान कुल 1.95 रुपये की राशि का नुकसान हुआ। पीड़ित ने बताया कि उनके फोन पर कोई ओटीपी नहीं आया न ही उन्होंने किसी को अपना फोन दिया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आईपी के माध्यम से फोन हैक करने वाले की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed