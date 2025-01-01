Yamuna Nagar News: इंडियन रेलवे एथलेटिक्स में रोहित ने जीते दो स्वर्ण पदक

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जगाधरी। ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शहर के खिलाड़ी रोहित ने शानदार प्रदर्शन कर दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। रोहित ने हाईजंप के साथ चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया।रोहित ने सेंट्रल रेलवे की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लिया था और वह इन दिनों मुंबई में कार्यरत हैं। रोहित ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल कौशल और दमदार प्रदर्शन का परिचय देते हुए दोनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन नेशनल रेलवे चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। इससे रोहित और उसके परिवार में खुशी का माहौल है।रेलवे की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक कोलकाता की साल्ट लेक स्थित नेता सुभाषचंद्र बोस साई में करवाई गई थी। इसमें रेलवे सभी मंडलों से एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में रोहित ने सेंट्रल रेलवे के मुंबई मंडल की ओर से भाग लिया था। इसमें रेलवे जोन व मंडल विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।प्रतियोगिता में शहर निवासी कांसापुर रोहित ने हाईजंप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में भी टीम के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। शानदार प्रदर्शन पर रोहित का चयन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया गया है।रोहित की इस उपलब्धि को जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेल प्रेमियों ने उसकी सफलता पर बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वह नेशनल रेलवे चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन कर जिले और रेलवे का नाम रोशन करेगा। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगी।प्रतियोगिता नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 8 से 11 अक्तूबर तक होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रोहित ने तैयारी शुरू कर दी है। रोहित ने पिछले वर्ष अक्टूबर में साउथ एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप झारखंड की राजधानी रांची में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं।