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जगाधरी। कपालमोचन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन को उनके कानूनी अधिकारों और निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेले में विशेष स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल का उद्घाटन गत दिवस जिला एवं सत्र न्यायाधीश दयानंद भारद्वाज ने किया। स्टॉल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमित्रा कादियान के नेतृत्व में लगाया गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए इस स्टॉल के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक कानूनी सहायता संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद