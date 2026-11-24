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यमुनानगर। पिछड़ी जाति समाज सुधार सभा की ओर से जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता दी गई। सभा पदाधिकारियों ने दुल्हन की बड़ी बहन को 21 हजार रुपये का चेक सौंपा। सभा के प्रधान अमन कुमार कश्यप, उपप्रधान कमल देव सैनी, सचिव जय कुमार, संयुक्त सचिव मोहित चौहान, कोषाध्यक्ष अशोक सैनी, संयुक्त सचिव राकेश गुर्जर, सदस्य कृष्णा देवी और समाजसेवी सुरेंद्र मदान के मुताबिक इस नेक कार्य में सदस्यों और समाज के लोगों ने सहयोग दिया। संस्था हमेशा जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए आगे आती रही है। भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रखे जाएंगे। संवाद