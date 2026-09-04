Yamuna Nagar News: फैक्टरियों से निकल रहे दूषित पानी से परेशानी

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यमुनानगर। बलाचौर गांव में फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास की फैक्टरियों से निकलने वाला दूषित पानी गांव के आसपास जमा हो रहा है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों के अनुसार सबसे अधिक खराब स्थिति गांव के बस अड्डे के आसपास है। दुर्गंध के कारण बस का इंतजार करना भी मुश्किल हो गया है। गांव निवासी रमन, संजू, कर्मवीर, बाबूराम, लक्ष्य दत्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि फैक्टरियों से निकलने वाले पानी के कारण बस अड्डे के आसपास का वातावरण खराब हो गया है।दुर्गंध के चलते यहां कुछ देर रुकना भी मुश्किल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की जांच करवाने और इसकी निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की।ग्रामीणों ने कहा कि ससमाधान नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है। उन्होंने प्रशासन से मौके का निरीक्षण करवाकर पानी की निकासी, सफाई और दूषित पानी की जांच की व्यवस्था कराने की मांग की है। बीडीपीओ का कहना है कि फैक्टरी संचालकों से बात कर इसका समाधान कराया जाएगा।