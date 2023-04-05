Yamuna Nagar News: समाधान शिविर में आई मात्र एक शिकायत

शिविर में कलावड़ निवासी राम लखन ने बीपीएल राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने की समस्या रखी। सीटीएम पीयूष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए किशिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाए। जिन मामलों में दस्तावेजों या जांच की आवश्यकता है, उनका भी समयबद्ध तरीके से जल्द समाधान सुनिश्चित करें।सीटीएम ने बताया कि हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।सीटीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत का नियमानुसार समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान समाधान शिविर के विशेष सदस्य जगदीश बब्बर, नीरज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद