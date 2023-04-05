Yamuna Nagar News: समाधान शिविर में आई मात्र एक शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:59 AM IST
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जगाधरी। जिला सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर में मात्र एक ही शिकायत आई। यह शिकायत भी संबंधित विभाग के पास भेज दी गई।
शिविर में कलावड़ निवासी राम लखन ने बीपीएल राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने की समस्या रखी। सीटीएम पीयूष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए किशिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाए। जिन मामलों में दस्तावेजों या जांच की आवश्यकता है, उनका भी समयबद्ध तरीके से जल्द समाधान सुनिश्चित करें।
सीटीएम ने बताया कि हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।सीटीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत का नियमानुसार समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान समाधान शिविर के विशेष सदस्य जगदीश बब्बर, नीरज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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शिविर में कलावड़ निवासी राम लखन ने बीपीएल राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने की समस्या रखी। सीटीएम पीयूष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए किशिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाए। जिन मामलों में दस्तावेजों या जांच की आवश्यकता है, उनका भी समयबद्ध तरीके से जल्द समाधान सुनिश्चित करें।
सीटीएम ने बताया कि हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।सीटीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत का नियमानुसार समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान समाधान शिविर के विशेष सदस्य जगदीश बब्बर, नीरज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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