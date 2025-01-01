फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Bike bounces over speed breaker; woman and child injured

Yamuna Nagar News: स्पीड ब्रेकर पर उछली बाइक, महिला और बच्चा घायल

Fri, 02 Oct 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Bike bounces over speed breaker; woman and child injured
स्पीड ब्रेकर से उछलकर गिरी महिला को अस्पताल लेकर जाते राहगीर। संवाद - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

प्रतापनगर। व्यासपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर वीरवार को एक बाइक अचानक उछल गई। हादसे में बाइक सवार महिला और बच्चा सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस दौरान मौजूद राहगीरों व आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
उत्तर प्रदेश निवासी इस्तखार परिवार के साथ बाइक से नालागढ़ हिमाचल प्रदेश जा रहा था। परिवार पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा तो बाइक स्पीड ब्रेकर पर अचानक उछल गई। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उस पर सवार महिला और बच्चा सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लोगों के अनुसार सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सफेद पट्टी नहीं करवाई गई है।
विज्ञापन

इसके अलावा वाहन चालकों को पहले से सावधान करने के लिए कोई चेतावनी संकेतक भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में दूर से आने वाले वाहन चालकों को स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता। लोगों का कहना है कि ब्रेकर की पहचान स्पष्ट नहीं होने के कारण वाहन चालक अचानक गति कम करते हैं या संतुलन खो बैठते हैं। इससे यहां हादसे होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग से स्पीड ब्रेकर पर जल्द सफेद पट्टी कराने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यासपुर-प्रतापनगर मार्ग पर जो भी स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, सभी पर सफेद पट्टी में संकेतक लगाए जाएंगे। जहां पर हादसा हुआ है वहां पर घटना की वजह क्या रही इसका पता करवा कर कमी को दूर किया जाएगा। - पुनीत मित्तल, एक्सईएन,पीडब्ल्यूडी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed