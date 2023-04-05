Yamuna Nagar News: बाइक सवारों ने बलाचौर गांव में युवक पर फेंका तेजाब

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यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के बलाचौर गांव में बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने 22 वर्षीय युवक पर तेजाब फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ युवकों की तलाश में जुटी है।गांव मछरौली निवासी नवीन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 सितंबर की सुबह वह गांव बलाचौर के रकबा क्षेत्र में मौजूद था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात युवकों ने अचानक उस पर तेजाब फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से भाग गए।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। तेजाब से घायल होने के कारण युवक का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस ने युवक की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि पुलिस आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, ताकि बाइक सवारों की पहचान की जा सके। वारदात के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।