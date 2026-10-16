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Yamuna Nagar News: एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को तबादला प्रक्रिया से छूट दे सकार

Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
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MPHW staff could be exempted from the transfer process
सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते पदा​धिकारी। एसोसिएशन 
संवाद न्यूज एजेंसी
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छछरौली। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से छूट देने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया।
एसोसिएशन के जिला प्रधान मनजीत सिंह, सचिव बीबी चेतन दत्त ने कहा कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे टीकाकरण, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जुटाने और लोगों को जागरूक करने जैसे कार्य करते हैं। लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में तैनात रहने से कर्मचारियों को स्थानीय आबादी और उसकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की बेहतर जानकारी रहती है।
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बड़े स्तर पर तबादले होने से कर्मचारियों को नए क्षेत्र की कार्यप्रणाली समझने और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने में समय लग सकता है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता प्रभावित होने की आशंका है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों को सुचारु रखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
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ज्ञापन में महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में तबादला होने से महिला कर्मचारियों को आवागमन, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तबादला नीति बनाते समय कर्मचारियों की परिस्थितियों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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