Yamuna Nagar News: मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

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यमुनानगर। मानव मित्र मंडल शाखा करनाल ने सेवा दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नागल में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। वहीं छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई। विद्यालय प्रभारी नीरज मानिकटाहला ने मानव मित्र मंडल के संस्थापक रामरतन शर्मा का आभार व्यक्त किया। मानव मित्र मंडल के सचिव एवं पंजाबी प्राध्यापक अवतार सिंह ने बताया कि संस्था के बारे में जानकारी दी। है। इस अवसर पर पंजाबी अध्यापक अंग्रेज, अंग्रेजी प्राध्यापक जसवीर सिंह और राजनीति शास्त्र प्राध्यापक महेश गर्ग मौजूद रहे। संवाद