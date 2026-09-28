Yamuna Nagar News: शिविर में 107 मरीजों को दीं दवाएं

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रादौर। सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से संचालित मेडिकल वैन गांव बदनपुरी व मोडली पहुंची। स्वास्थ्य जांच शिविर के जरिये लोगों को लाभ पहुंचाया गया। मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉ. प्रमोद सिंह के नेतृत्व में टीम ने 107 मरीजों की जांच कर निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराईं। वहीं विभिन्न लक्षणों के आधार पर सात लोगों के रक्त एवं यूरिन के टेस्ट भी किए गए। सांसद कार्यालय के प्रभारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन की मेडिकल वैन की ओर से करीब 100 शिविर संसदीय क्षेत्र में लगाए जाएंगे। संवाद