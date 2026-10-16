फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Manu emerged victorious in the PPT competition

Yamuna Nagar News: पीपीटी प्रतियोगिता में मनु ने मारी बाजी

Fri, 16 Oct 2026 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Manu emerged victorious in the PPT competition
रादौर के राजकीय कॉलेज में विजेताओं के साथ अध्यापक। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से डिजिटल इंडिया एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विषय पर पीपीटी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मनु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
प्राचार्य डॉ. एसके सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता की संयोजक सहायक प्रोफेसर शमा रहीं। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में राधिका, निलेश और शिवम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। रिया, सृष्टि और महक ने तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

बीसीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी नमन और वंश को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्राचार्य डॉ. सिंह ने विद्यार्थियों को नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने, रचनात्मक सोच विकसित करने और शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ प्रस्तुतीकरण कौशल विकसित करना भी जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम का पर्यवेक्षण सहायक प्रोफेसर ऋतु बेनीवाल, डॉ. नैन्सी और डॉ. रामास्वामी के मार्गदर्शन में किया गया। सहायक प्रोफेसर डॉ. कुलदीप सिंह ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करते हुए उनकी विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण कौशल पर विचार साझा किए। इस अवसर पर महाविद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed